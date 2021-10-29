İngiltere'de otomobil üretimi yüzde 41,5 düştü

Gelen verilere göre, İngiltere'de eylül ayı itibarıyla yıllık bazda otomobil üretimi yüzde 41,5 azaldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, salgının etkilerini atlatabilmiş değil. Ayrıca markalar, bu yılın başından beri bir de çip kriziyle mücadele etmek zorunda.

İngiltere'de, Avrupa Birliği'den (AB) ayrılmanın yarattığı belirsizlik ve koronavirüs salgınının oluşturduğu ortam, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

ÜRETİM YÜZDE 41,5 DÜŞTÜ

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede geçen ay otomobil üretiminin yüzde 41,5 azalışla 67 bin 169 adede gerilediği belirtildi.

ÜRETİM, 1982 YILINA GERİ DÖNDÜ

Yapılan açıklamada, bu rakamın eylül ayları dikkate alındığında Eylül 1982'den bu yana en düşük otomobil üretim verisi olduğu kaydedildi.

Küresel ölçekte yarı iletken çip tedarikinde yaşanan sorunların İngiliz otomotiv sektörünü derinden etkilediği belirtilen açıklamada, ülkede otomotiv sektöründeki şirketlerin yüzde 83'ünün çip krizinden etkilendiğine işaret edildi.

İngiliz tedarik zincirlerinin şimdiye kadar ortaya çıkan ek maliyetler için 2,4 milyar sterlin seviyesinde ek harcama yaptığı, bu harcamaların telafisinin ise mümkün görünmediği belirtildi.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "İngiltere'nin eylül ayında otomobil üretimindeki önemli düşüş, son 3 ayda gördüğümüz endişe verici eğilimi sürdürüyor. Endüstri, üretimi durduran yarı iletken çip kıtlığı ve salgının etkileriyle savaşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

