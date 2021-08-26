İngiltere'de otomotiv üretimi, 1956 yılı seviyesine geri döndü

İngiltere'deki otomotiv üretimi, temmuz ayı itibarıyla 1956 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu gerilemenin nedeni ise küresel çip krizi.

Çip krizi, bu yılın başlarında ilk olarak otomotiv sektöründe patlak verdi. Birçok otomobil üreticisi, yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Aylar geçmesine rağmen, otomotiv sektörü hala toparlanamadı. Krizin etkilerini sert bir şekilde hisseden İngiltere'de sektör adeta durma noktasına geldi.

ÜRETİM 1956 SEVİYESİNE GERİLEDİ

İngiltere'deki otomobil üretimi son yılların en düşük seviyesine geriledi. Küresel yarı iletken çip kıtlığı ve pandemi şartları gibi etkenlerle, ülkede üretilen otomobil adedi 1956'dan bu yana en düşük temmuz seviyesini gördü.

ÜRETİMDE YILLIK YÜZDE 37,6 DÜŞÜŞ

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'ne (SMMT) göre, üretim hacmi geçen ay yıllık yüzde 37.6 düşüşle 53 bin 438 araç seviyesine geriledi. Bu düşüşün nedeni olarak fabrikaların yaz döneminde kapalı kalması gösteriliyor.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, "Kendi kendine izolasyon kuralları değiştikçe pandeminin etkisi azalacak olsa da dünya çapındaki yarı iletken sıkıntısı çok az azalma belirtisi gösteriyor." dedi.

İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, geçen ay çip sıkıntısının 2022'ye kadar devam etmesini beklediğini ve şirketin daha kârlı araçların üretimine öncelik verdiğini söylemişti. Nissan'ın Sunderland'deki fabrikası da çip eksikliğinden olumsuz etkilenmişti.

OTOMOTİVDEKİ KAYIP 100 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Alix Partners tarafından yapılan araştırmada, üretimi aksatan ve fabrikaların kapısını geçici olarak kapatan krizin, küresel otomotiv endüstrisine yıl sonuna kadar 110 milyar dolarlık kayıp yaşatacağı kaydedildi.

Araştırmada, global üretimde yaklaşık 4 milyon adetlik kayıp yaşanacağı da ortaya konuldu.