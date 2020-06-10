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    İngiltere'den elektrikli araçlar için yeni teşvik

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ekonomik kalkınma planı içerisinde elektrikli araca geçmek isteyenlere 6 bin sterline kadar teşvik amaçlı ödeme yapılmasını planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 09:09
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    İngiltere'den elektrikli araçlar için yeni teşvik

    Koronavirüs nedeniyle fabrikalarını kapatıp üretimi durduran ve bayilerde satış yapamayan otomobil üreticileri oldukça zor durumda kaldı.

    Salgın sebebiyle hemen hemen her ülkede olduğu gibi İngiltere’de de otomotiv endüstrisi darbe aldı.

    Başbakan Boris Johnson, bu daralmadan sıyrılmak için elektrikli araçlardan destek almayı planlıyor.

    6 BİN STERLİNE KADAR DESTEK

    Johnson ve ekibi, içten yanmalı motora sahip araçları bırakıp elektrikli araç satın alanlara 6 bin sterline kadar ödeme yapmayı planlıyor.

    ELEKTRİKLİ

    Teorik olarak araç satışlarını artıracak bu hamle, elektrikli araçlarını kısmi olarak İngiltere’de üreten Jaguar ve Mini başta olmak üzere çok sayıda markaya fayda sağlayacak.

    İngiltere ayrıca 2035 yılında içten yanmalı motorla çalışan araçların satışını tamamen yasaklamayı planlıyor.

    Ülkenin bu hedefine ulaşabilmesi için elektrikli araç sektörünü de hareketlendirmesi ve özellikle yerli firmaları desteklemesi gerekiyor.

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