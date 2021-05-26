İngiltere'den elektrikli şarj istasyonları için 300 milyon sterlin yatırım

İngiltere'den elektrikli şarj istasyonları için 300 milyon sterlin yatırım

İngiliz enerji düzenleme kuruluşu Ofgem, ülkede 3 bin 550 yeni elektrikli araç şarj noktası kurulması için 300 milyon sterlin yatırım yapacak.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artıyor, ancak hala birçok ülkenin şarj altyapısı yeterli değil.

İngiliz enerji düzenleme kuruluşu Ofgem, ülkede halen yeterli sayıda şarj noktası olmaması nedeniyle çok sayıda tüketicinin araç alım konusunda çekimser davrandığını söylüyor.

Karbon emisyonunun azaltılması ve elektrikli araçların kullanımının artırılması amacıyla ülkede 3 bin 550 yeni elektrikli araç şarj noktasının kurulacağını açıklayan Ofgem, bunun için 300 milyon sterlinlik ödenek ayrıldığını duyurdu.

"ALTYAPI İHTİYAÇLARI GİDERİLMELİ"

Yapılan açıklamada, "Sürücüler benzin ve dizelle çalışan araçlardan elektrikli araçlara geçiş yaparken, İngiltere'de yeni elektrik talebinin desteklenebilmesi için kablo ve diğer altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.