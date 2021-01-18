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    İngiltere'den Elon Musk'a teklif: Kapanacak Honda fabrikasını satın al

    Tesla'nın sahibi Elon Musk'a İngiltere'den ilginç bir teklif geldi. Yetkililer, kapanacak olan Honda fabrikasını Musk'ın satın almasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 09:00
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    İngiltere'den Elon Musk'a teklif: Kapanacak Honda fabrikasını satın al

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, pandeminin etkisini yeni yılda da hissetmeye başladı.

    Bu üreticilerden biri olan Honda, bazı fabrikalarını kapatma kararı aldı. Bu fabrikalardan biri de İngiltere'deki Swindon tesisi.

    ELON MUSK'A TEKLİF

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk'a İngiltere'den ilginç bir teklif geldi. Swindon yetkililerinden Musk'a ulaşan mektupta, konsey lideri David Renard, kapanacak olan Honda fabrikasını Musk'ın satın almasını istedi.

    honda elon musk

    Söz konusu fabrikanın yaz aylarında kapanması planlanıyor ve Swindon meclis üyesi Dale Heenan, Twitter üzerinden Musk ile yeniden iletişime geçerek, onu Tesla’nın araçları için bir üretim üssüne dönüştürmeyi düşünmesini istedi.

    Japon otomotiv devi Honda, yaklaşık 2 yıl önce üretim ağındaki yapıyı değiştireceğini ve bununla birlikte elektrikli otomobil modelleri üretimlerine daha fazla önem vereceğini duyurmuştu.

    Markanın global üretim stratejisi kapsamında yapılan bu değişiklik ve beraberinde gelen pandemi koşulları, İngiltere’de yer alan Swindon ve Türkiye’deki fabrikalarının kapanmasını gündeme getirdi.

    Honda o dönem yaptığı açıklamada, bu tesislerin üretimine son verip, üretimini yüksek hacimlerde satış ve üretim yapacağı lokasyonlara kaydıracağını açıklamıştı.

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