İngiltere'den önemli karar: Otonom araç kazalarından üreticiler sorumlu olacak İngiltere, otonom sürüşlü kazalardan araç sahiplerinin değil, otomobil üreticilerinin sorumlu olacağını söylüyor.

ensonhaber.com

Britanya hükümetinin otonom araç geliştirme planı kapsamında Birleşik Krallık'ta meydana gelecek kazalardan, sürücüsüz araç sahiplerinden ziyade otomobil üreticileri yasal olarak sorumlu olacak.

Kral Charles, önümüzdeki parlamento oturumu için hükümetin yasama gündemini belirlerken hükümetin bir Otomatik Araçlar Yasa Tasarısı sunacağını söyledi.

Mevzuat, şirketlere ceza verme yetkisi verecek ve sürücüsüz araç kullanan kişilere soruşturmaya karşı dokunulmazlık sağlayacak.

Uymayana ceza var

Sürücüsüz araç şirketleri, araçlarının en ciddi durumlarda güvenlik standartlarını karşılayamaması durumunda Birleşik Krallık'ta ceza davasıyla karşı karşıya kalabilir.

Tasarı, aynı zamanda yanıltıcı pazarlamayı da yasaklayacak; bu da yalnızca güvenlik eşiğini karşılayan araçların sürücüsüz araç olarak pazarlanabileceği anlamına geliyor.

Hükümet, tasarının kullanıcıları koruyacağını ve endüstride güvenliği artıracağını söyledi. Hükümet, "Araç kendi kendine giderken, aracın gidişinden bir kişi değil şirket sorumlu olacak." dedi.

Sürücüsüz araç endüstrisi uzmanları, ulusal düzenleyici çerçevelerin ve yasal sorumluluk oluşturmanın, otonom araçların kamu tarafından kabul edilmesi ve sigorta şirketlerinin teminat sunması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Tasarı, olayları araştırmak ve güvenlik çerçevesini iyileştirmek için süreçler oluşturacak ve aynı zamanda sürücüsüz araç olarak sınıflandırılan araçlara yönelik eşiği de belirleyecek.

Eyaletlerin sürücüsüz araçların test edilmesinde öncülük yaptığı ABD'de, Kaliforniya düzenleyicileri geçen ay General Motors'un sürücüsüz araç birimi Cruise'a, teknolojinin güvenliğini "yanlış tanıttığını" söyleyerek araçlarını eyalet yollarından kaldırmasını istemişti.