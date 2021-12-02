Ionity, şarj istasyonu sayısını artıracak

Elektrikli araç şarj istasyonu ağı Ionity, 2025 yılına kadar 7 binden fazla hızlı şarj noktası kurmak için yaklaşık 700 milyon euroluk yatırım yapacak.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor. Ancak bazı ülkelerin şarj altyapısı gelecek için yeterli değil.

Avrupa'da 24 ülkede hizmet veren elektrikli araç şarj ağı Ionity, hizmet alanını genişletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, şirketin hızlı şarj ağına 700 milyon euro yatırım yapma kararı aldığı açıklandı.

HEDEF 7 BİN İSTASYON

Karar doğrultusunda, şu anda bin 500'den fazla olan yüksek performanslı 350 kW şarj noktası sayısının 2025'e kadar 7 bine çıkarılacağı kaydedildi.

Yeni yatırımla, şarj istasyonlarının sadece otobanlarda değil, aynı zamanda yoğun şehirlerarası ana yollarda da inşa edilmesi planlanıyor.

Yatırım kapsamında Ionity, kullanım seviyelerine bağlı olarak yeni istasyonlarında kapasite artırımına da planlıyor. Altı ila on iki şarj noktasıyla tasarlanacak yeni istasyonların, kullanıcıların şarj ve bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltması hedefleniyor.

Almanya merkezli Ionity'de birden fazla otomobil üreticinin hisseleri bulunuyor. Şirket; BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz AG, Volkswagen, Audi ve Porsche'nin ortaklığında faaliyetler yürütüyor.