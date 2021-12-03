iPhone tedarikçisi Foxconn, elektrikli araçlar için Suudi Arabistan ile görüşüyor

iPhone tedarikçisi Foxconn, elektrikli araçlar için Suudi Arabistan ile görüşüyor

Suudi Arabistan ve Foxconn Technology, elektrikli araba üretecek yeni bir ortaklık kurmak için görüşme halinde.

Apple'ın en büyük iPhone tedarikçilerinden biri olan Tayvan merkezli Foxconn, elektrikli otomobil pazarına olan ilgiyi fırsat bilerek çalışmalarına başladı.

Şirket, geçtiğimiz yıl düzenlediği HHTD 20 etkinliğinde, pek çok markanın kullanımına sunulacak yeni elektrikli araç platformunu tanıtmıştı.

Gelecek yıl ABD ve Tayland'da elektrikli otomobil fabrikaları kurmaya başlayacak olan Foxconn, 2023 yılına kadar kendi modellerini üretmeye başlayacak.

SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞÜYOR

Suudi Arabistan’ın 450 milyar dolarlık varlık fonu, Velocity isminde yeni bir şirket kuracak ve bu şirket, yeni ortaklığın çoğunluk hissesinin sahibi olacak.

Şirketin azınlık hissesine sahip olacak Foxconn, üretilecek elektrikli araçların yazılımını ve elektronik mimarisini sağlayacak.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, yeni kurulacak ortaklığın BMW lisanslı bir şasiyi kullanarak elektrikli araç üretimini gerçekleştireceğini belirtti.

Tarafların anlaşmayı yıl sonuna kadar imzalaması beklenirken planların hala değişme ihtimali olabileceği de belirtildi.

Suudi Arabistan, ekonomisini petrol geliri bağımlılığından kurtarmak için uzun yıllardır yerel bir araba üretimi endüstrisi kurmak istiyordu.

Krallık 2018’de elektrikli araba girişimi Lucid Motors’un çoğunluk hissesini satın almış ve şirketi ülke sınırları içerisinde üretim yapması için yönlendirmişti.

Suudi Arabistan Varlık Fonu’nun 2028 yılına kadar yıllık 15 gigavatsaatlik depolama kapasitesi üretebilecek bir batarya fabrikası kurmayı planladığı da söyleniyor.