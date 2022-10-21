iPhone üreticisi Foxconn, yeni elektrikli araçlarını tanıttı

Daha önce Model C, Model E ve Model T adında üç elektrikli araç tanıtan Tayvan merkezli Foxconn, iki yeni araçla daha karşımıza çıktı.

Apple'ın en büyük iPhone tedarikçilerinden biri olan Tayvan merkezli Foxconn, elektrikli otomobil pazarına olan ilgiyi fırsat bilerek çalışmalarına başladı.

Şirket, geçtiğimiz yıl düzenlediği HHTD 20 etkinliğinde, pek çok markanın kullanımına sunulacak yeni elektrikli araç platformunu tanıtmıştı.

Bu yıl ABD ve Tayland'da elektrikli otomobil fabrikaları kurmaya başlayacak olan Foxconn, ilk elektrikli otomobillerini de tanıtmıştı.

Foxconn'dan iki yeni otomobil daha

Daha önce Model C, Model E ve Model T adında üç elektrikli araç tanıtan Tayvan merkezli Foxconn, Model B hatchback ve Model V isimli iki yeni araçla daha karşımıza çıktı.

Pininfarina tarafından tasarlanan Model B, 2020 yılında Foxconn ve Yulan Motor ortaklığında kurulan Foxtron markası altında pazarlanacak.

Foxconn'un kendi logosunu taşıyan ve Tayvan'ın ilk yerli elektrikli pickup modeli olacak Model V ise şirketin kendi bünyesinde tasarlandı.

Şirketin kendi bünyesinde tasarlanan Model V ise çift kabinli gövde stiliyle dikkat çekiyor.

Teknik detaylar henüz belli olmasa da menzilin 420 kilometre olacağı söyleniyor. Ayrıca bataryanın, 30 dakika şarjla yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşacağı ifade ediliyor.

Foxconn, iş ortağıyla birlikte Tayvan'da üretim yapmanın yanı sıra ABD'nin Ohio eyaletindeki fabrikasını da 2024'e hazır hale getirmeye çalışıyor. Belirtilene göre bu fabrika, yıllık 500 bin araç üretme kapasitesine sahip olacak.