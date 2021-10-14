iPhone üreticisi Foxconn'un elektrikli otomobili ortaya çıktı

Tayvanlı elektronik devi Foxconn, elektrikli otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirketin "Foxtron" isimli ilk otomobili sızdırıldı.

Apple'ın en büyük iPhone tedarikçilerinden biri olan Tayvan merkezli Foxconn, elektrikli otomobil pazarına olan ilgiyi fırsat bilerek çalışmalarına başladı.

Şirket, geçtiğimiz yıl düzenlediği HHTD 20 etkinliğinde, pek çok markanın kullanımına sunulacak yeni elektrikli araç platformunu tanıtmıştı.

Gelecek yıl ABD ve Tayland'da elektrikli otomobil fabrikaları kurmaya başlayacak olan şirket, söz konusu üretim tesislerini 2023 yılına kadar faaliyete geçirmeyi planlıyor.

İLK MODELİ GÖRÜNTÜLENDİ

Foxconn'un ilk elektrikli otomobiline ait fotoğraflar internete sızdırıldı. Böylelikle araçla ilgili bazı detayları öğrenme şansına sahip olduk.

Autohome tarafından yayınlanan görüntüler, Foxtron isimli otomobili paletlerin üzerinde gösteriyor. Görünüşe bakılırsa araç, crossover veya station wagon formunda olacak.

Diğer bir dikkat çeken detay, aracın direksiyon simidinin önündeki gösterge panelinde büyük bir ekrana yer verilmesi.

Foxtron'un 18 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Aktarılan bilgilere göre şirket 2023'te, ABD ve Tayland'da Foxtron elektrikli araçlarının seri üretimine başlayacak.

Apple'ın, kendi elektrikli otomobilini üretmek için bazı şirketlerle görüşme halinde olduğu biliniyor. Bu şirketlerden biri de Foxconn.

Tayvanlı elektronik devi, Apple Car'ın üretimi ve montajı konusunda Apple ile tıpkı iPhone'larda olduğu gibi gelecekte stratejik bir ortaklık kurabilir.