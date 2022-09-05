iPhone üreticisi Foxconn'un ilk elektrikli otomobili ön siparişe açıldı

Tayvan merkezli üretici Foxconn'un, Foxtron çatısı altında geliştirdiği ilk elektrikli otomobil olan Luxgen n7, ön sipariş toplamaya başladı.

Apple'ın en büyük iPhone tedarikçilerinden biri olan Tayvan merkezli Foxconn, elektrikli otomobil pazarına olan ilgiyi fırsat bilerek çalışmalarına başladı.

Şirket, geçtiğimiz yıl düzenlediği HHTD 20 etkinliğinde, pek çok markanın kullanımına sunulacak yeni elektrikli araç platformunu tanıtmıştı.

Bu yıl ABD ve Tayland'da elektrikli otomobil fabrikaları kurmaya başlayacak olan Foxconn, ilk elektrikli otomobil olan Luxgen n7 için ön sipariş toplamaya başladı.

Luxgen n7, Foxconn ve Yulon Motor tarafından 2021 sonbaharında tanıtılan Model C konseptine ve diğer iki elektrikle çalışan araç prototipine (Model E sedan ve Model T otobüs) dayanıyor.

Teknik detayları bilinmiyor

Model C prototipinin lansmanında, 56kWh batarya kapasitesi ile 700km menzile sahip olduğu bildirilmişti. Ancak Luxgen n7'nin teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Luxgen n7'nin ön sipariş fiyatı 32 bin 900 euro olarak belirlendi. Luxgen n7 satın almak isteyenlerin sayısı tüm beklentileri aştı ve sadece iki günde 10 binden fazla ön sipariş topladı.

Bu nedenle üretici, 15 Ekim'e kadar devam edecek olan ilk ön sipariş turunu zamanından önce kapattı. Luxgen n7'nin teslimatları 2023'ün ilk yarısında başlayacak.