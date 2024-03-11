İptal edilen Apple Car'ın neye benzediği ortaya çıktı Apple, 10 yıllık gizli Apple Car projesini kısa süre önce iptal ettiğini duyurdu. Şimdi ise Apple’ın elektrikli aracının neye benzediğine dair iddialar ortaya atıldı.

ensonhaber.com

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, 10 yıldır üzerinde çalıştığı projeyi geçtiğimiz günlerde iptal etmişti.

Yöneticiler, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söyledi.

Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu belirtiliyor.

The New York Times tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın iptal edilen elektrikli araç projesine şimdiye kadar tam 10 milyar dolar harcadığını gösteriyor.

Apple'ın aracı neye benzeyecekti

Apple Car"ın iptal edilmeden önce neye benzediği ve hangi özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre, Apple Car'ın 2020 yılında üzerinde çalışılan tasarımı, Canoo Lifestyle olarak bilinen oval, fütüristik görünümlü aşağıdaki araca benziyordu.

Seri üretim bilinen hiçbir araca benzemeyen Apple Car, seviye 5 otonom sürüş özelliklerine sahip olacaktı.

Apple Car'da, video izlemek ve FaceTime görüşmeleri yapmak için büyük bir ekran bulunacaktı.

Apple, seviye 5 otonom sürüş yazılımında yetersiz kaldığını fark etti ve bir anda seviye 2 otonom bir araca dönüş yapma kararı aldı.

Şirket, aracın tasarımını neredeyse tamamen değiştirmek zorunda kaldı. Ön ve arka cam tasarımları değişti ve otomobile bir direksiyon ve pedallar eklendi.

İlk olarak Tesla rakibi olması planlanan araç, sonrasında Google’ın tam sürücüsüz Waymo modellerine benzetilmek istendi ve son yıllarda tekrar Tesla benzeri bir projeye dönüştürüldü.