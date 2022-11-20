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    İran, Fransız otomobil markaları Renault, Peugeot ve Citroen'in ithalatını yasakladı

    İran, Fransız otomobil markaları Renault, Peugeot ve Citroen'in ülkede tescilinin ve ithalatının yasaklandığını duyurdu.
    • 20.11.2022 - 09:40
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    İran, Fransız otomobil markaları Renault, Peugeot ve Citroen'in ithalatını yasakladı

    İran, Fransız otomobil markaları Renault, Peugeot ve Citroen'in ülkede tescilinin ve ithalatının yasaklandığını açıkladı.

    AA'da yer alan habere göre; Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Omid Kalibaf, kararın Fransız otomobil üreticilerinin önceki yıllarda "profesyonel olmayan davranışlarına karşılık" alındığını söyledi.

    Bakanlığın aldığı karar kapsamında Renault, Peugeot ve Citroen gibi Fransız firmaların ürettiği araçların ithalatının yasaklandığını aktaran Kalibaf, "Bu dönemde Fransız otomobillerinin ithalatı için herhangi bir lisans vermedik. Otomobil ithalatı konusunda odak noktamız sadece Japon, Kore, Çin ve Fransız olmayan Avrupa otomobilleri." dedi.

    "İran baskılara izin vermeyecek"

    Kalibaf, "İran, onların (Fransızlara) yaptırımlarla İran otomobil sektörüne ve piyasasına baskı yapmasına izin vermeyecek." diye konuştu.

    iran

    Başta Peugeot, Renault ve Citroen gibi Fransız otomobil üreticileri olmak üzere yabancı şirketler, ABD'nin geniş kapsamlı tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durdurmuştu. Bu yüzden parça tedarikinde sorunlarla karşılaşan İran, yerli çözümlere yönelmişti.


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