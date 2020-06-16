İspanya, otomotive 4.2 milyar dolarlık destek verecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıkladığı yardım paketine göre, ülkedeki otomotiv sanayisine 4.2 milyar dolar destek sağlanacak.

Koronavirüs nedeniyle hem fabrikalarını hem de satış bayilerini kapatan otomobil üreticileri yeniden toparlanmanın yollarını arıyor.

Salgın nedeniyle satışların ve üretimin bir hayli azaldığı İspanya otomotiv sektörüne devletten destek geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıkladığı yardım paketine göre, ülkedeki otomotiv sanayisine 3.75 milyar euroluk (4.2 milyar dolar) bir destek sağlanacak.

İspanya'nın en büyük iki sektörü olan turizm ve otomotiv, ülke gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 22'sini oluştururken, otomotiv sektörü tek başına ülke ihracatının yüzde 20'sini oluşturuyor.

İspanya Banka'sının tahminlerine göre, koronavirüs salgını nedeniyle ülke ekonomisinde bu yıl yüzde 15 daralma bekleniyor.

İspanya'da Volkswagen Grubu, PSA Grubu, Renault ve Ford'un fabrikaları bulunuyor.

Japon otomotiv üreticisi Nissan ise geçtiğimiz haftalarda ülkedeki tesisini kapatacağını açıklamıştı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK İKİNCİ OTOMOTİV ÜRETİCİSİ

Öte yandan, İspanya ev sahipliği yaptığı fabrikalar ile Almanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci otomotiv üreticisi konumunda bulunuyor