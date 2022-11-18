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    İspanya ve Fransa benzinli otomobillerin fişini çekiyor

    İspanya ve Fransa, 2040’tan itibaren dizel ve benzinli otomobillerin satışını durdurmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 09:15
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    İspanya ve Fransa benzinli otomobillerin fişini çekiyor

    Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

    Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak. Audi ise 2026 itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

    İspanya ve Fransa benzinli ve dizel araçlardan vazgeçiyor

    Fransa ve İspanya, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi hızlandırma çabalarının bir parçası olarak, önceden planlanandan beş yıl önce, 2035 yılına kadar benzinli araçların satışını durdurma taahhüdüne katıldı.

    Fransa ve İspanya, belediyeler ve şirketler de dahil olmak üzere, 2035 yılına kadar önde gelen pazarlarda ve 2040 yılına kadar tüm dünyada sıfır emisyonlu araçların yüzde 100 satışına geçme sözü verdi.

    araba


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