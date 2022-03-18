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    Isuzu D-Max modelinde mart ayı kampanyaları

    Anadolu Isuzu, pick-up segmentindeki iddialı modeli D-Max'e özel satıl alma seçenekleri sunuyor.
    • AA
    • 18.03.2022 - 16:35
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    Isuzu D-Max modelinde mart ayı kampanyaları

    Anadolu Isuzu, pick-up segmentindeki iddialı modeli D-Max'e özel bir kampanya hayata geçirdi.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, D-Max pick-up'lara 110 bin TL için 12 ayda yüzde 0,69 faiz olanağı sağlanıyor. D-Max'e özel kampanya, 31 Mart 2022'ye kadar geçerli olacak.

    DÖRT FARKLI DONANIM SEVİYESİ

    Pick-up segmentinde farklı müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılayan dört farklı donanım seviyesinde sunulan D-Max, 2020 sonunda yenilenen ve sınıfında standartları yükselten özellikleriyle pazarda ilgi görmeye ve satış rakamlarını yükseltmeye devam ediyor.

    D-Max'in V-Go donanım seviyesi temel iş gücü gereksinimini eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlanırken, V-Life ise D-Max'i iş gereksinimlerinin yanında kişisel olarak kullanacak kişiler düşünülerek hayata geçirildi.

    V-Joy ve özellikle V-Cross, sürüş deneyiminden daha fazla keyif almak ve üst segment araç konforunu hissetmek isteyenler için tasarlandı.

    Isuzu D-Max modelinde mart ayı kampanyaları #1


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