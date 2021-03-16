İsveçli batarya üreticisi Northvolt, Volkswagen ile 14 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

İsveçli batarya üreticisi Northvolt, Volkswagen ile 14 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

İsveçli batarya üreticisi Northvolt, Volkswagen ile 14 milyar dolar değerinde devasa bir pil anlaşması imzaladığını duyurdu.

Elektrikli otomobillere olan ilginin bir hayli arttığı son yıllarda, birçok otomobil üreticisi kendi modellerini piyasaya sürme yarışına girdi. Ayrıca otomobillerde kullanılacak bataryaların üretimi de oldukça önemli hale geldi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, İsveçli lityum iyon pil üreticisi Northvolt şirketine 14 milyar dolarlık sipariş verdi. İsveçli şirket, yaptığı açıklamayla dev anlaşmayı doğruladı.

ANLAŞMA 10 YIL GEÇERLİ

Dev sipariş sonrasında Northvolt şirketi hemen çalışmalara başladı. 10 yılda tamamlanması beklenen sipariş için şirket, İsveç'teki fabrikasını hızlı bir şekilde genişletecek.

Şirket ayrıca ortak girişim Northvolt Zwei'deki hissesini Volkswagen'e satacağını ve Alman markanın Northvolt'taki hisse sahipliğini arttıracağını da duyurdu.

CATL ve LG Chem gibi büyük Asyalı şirketlerle rekabet edecek Northvolt, 2030 yılına kadar Avrupa'da yüzde 25 pazar payına ulaşmayı hedefliyor.

TOPLAM SİPARİŞ 27 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Nortvolt'un sipariş aldığı tek şirket Volkswagen değil. İsveçli şirket, birçok markadan şu ana kadar toplamda 27 milyar dolarlık batarya siparişi aldı.

Tesla yöneticisi Peter Carlsson tarafından kurulan Northvolt, geçtiğimiz hafta kendi bataryalarıyla çalışan elektrikli araçların menzilini artırmak için, ABD merkezli bir batarya şirketi olan Cuberg'i satın almıştı.