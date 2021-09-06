İtalya, benzinli ve dizel yasağının gevşetilmesini istiyor

Avrupa Birliği, 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel araçları trafikte yasaklayacak. Ancak İtalyan üreticilerin bazı muafiyet beklentileri var.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin, yazılım kullanarak emisyon değerlerini değiştirdiği ortaya çıkınca Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok kurum, yeni adımlar atmak zorunda kalmıştı.

Avrupa Komisyonu, 2035'ten sonra satılan araçlar için sıfır emisyon hedefi belirlemek üzerine çalışmalar yapıyor. Buna göre, 2035'ten itibaren yollarda benzinli ve dizel araç kullanımı tamamen yasaklanacak.

İTALYA, AYRICALIK BEKLİYOR

Gelen haberlere göre İtalya'nın, Avrupa Birliği ile bu konu hakkında özel olarak görüştüğü ve İtalyan süper otomobil üreticisi markalar için bazı ayrıcalıklar talep ettiği belirtiliyor.

İtalyan bakan Roberto Cingolani, İtalya'nın Avrupa Birliği ile bu konuda görüşüyor olmasının sebebi olarak da süper otomobil üreticilerinin diğer markalara göre çok daha az sayıda otomobil üretiyor olmasını gösteriyor.

Yani İtalyan süper otomobil markaları, içten yanmalı motorların yasaklanması konusunda kendilerine bir muafiyet istiyor.

Cingolani, "Bu süper otomobiller çok özel teknolojilere sahipler ve elektrikli teknolojiye bu araçları uygun hâle getirmek göründüğü kadar kolay değil. Özellikle batarya teknolojisi bu konuda zorlayıcı oluyor. Bu sebepten dolayı da İtalya'da giga-factory denilen büyük batarya fabrikaları kurmak için çalışıyoruz." dedi.