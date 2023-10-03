İtalya, Çin'in hakimiyetini azaltmak için teşvik planı üzerinde çalışıyor İtalya, Çin'in elektrikli araç fiyat avantajını azaltmak için otomobil teşvik planını değerlendiriyor.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapıyor ve bunun meyvelerini alıyor.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

Elektrikli otomobillerle birlikte başarılı bir dönüşüm yaşayan Çinli markaların hızına Avrupalı üreticiler yetişmekte zorluk çekiyor.

Avrupa Birliği ise Çinli otomobil üreticilerinin yükselişini engellemek için ek vergi uygulamayı gündemine aldı.

Bir hamle de İtalya'dan

İtalya, Çin'in elektrikli araç fiyat avantajını azaltmak için otomobil teşvik planını değerlendiriyor.

Konuya yakın iki kaynak pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, İtalya'nın üretim ve dağıtım sürecindeki karbon emisyonlarını da hesaba katacak otomobil alımları için yeni teşvikler düşündüğünü söyledi. Bu teşvik, sektörü Çin ithalatına karşı korumanın bir yolu.

Roma, İtalya'nın tek büyük otomobil üreticisi Stellantis de dahil olmak üzere ilgili tüm yerel gruplarla otomotiv endüstrisi için geniş ve uzun vadeli bir plan üzerinde anlaşmayı hedefliyor.

Bu yılın sonuna kadar sürmesi beklenen görüşmelerde İtalya'daki yeni teşvik programları da yer alıyor.