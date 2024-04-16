İtalya hükümeti tepki göstermişti: Alfa Romeo Milano'nun ismi değişti Alfa Romeo'nun, hem elektrikli hem de hibrit seçenekler ile satışa çıkacak "Milano" isimli modeline İtalya hükümeti tepki gösterdi. Marka, tepkiler nedeniyle isim değişikliğine gitti.

ensonhaber.com

Alfa Romeo tarihindeki ilk spor şehir aracı olan ve yüzde 100 elektrikli versiyonu da dünya pazarlarına sunulacak "Milano", resmi olarak tanıtıldı.

Alfa Romeo Milano'nun dünya tanıtımı, ismini aldığı şehir olan ve markaya dair her şeyin 24 Haziran 1910'da başladığı Milano'ya bir saygı duruşu niteliğinde.

İtalya'dan tepki geldi

Otomobil, Polonya'nın Tychy şehrindeki fabrikada üretilecek ve aynı zamanda tamamı İtalya dışında üretilen ilk Alfa Romeo modeli olacak.

İtalya İşletme Bakanı Adolfo Urso, Stellantis'in, Alfa Romeo'nun ilk tamamen elektrikli aracı (EV) Milano'yu farklı bir ülkede üretme kararını eleştirdi ve bunun yasalara aykırı olduğunu söyledi.

Bakan Urso, yaptığı açıklamada tüketicileri yanıltabilecek ifadeleri yasaklayan 2003 tarihli bir yasaya atıfta bulunarak, "Milano adında bir araba Polonya'da üretilemez. Bu İtalyan yasalarına göre yasak." ifadelerini kullanmıştı.

Alfa Romeo, Milano'nun ismini değiştirdi

Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, İtalyan hükûmeti ile olan ilişkileri rahatlatmak adına Milano modelinin ismini Junior olarak değiştirdiklerini açıkladı.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares ise Milano modelini Polonya'da üretmenin maliyetleri düşürdüğünü açıklamıştı.