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    İtalya, içten yanmalı motorların fişini çekiyor

    İtalya, 2035 yılına kadar içten yanmalı motor kullanılan araçların üretimini ve satışını sonlandırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:20
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    İtalya, içten yanmalı motorların fişini çekiyor

    Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin, yazılım kullanarak emisyon değerlerini değiştirdiği ortaya çıkınca Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok kurum, yeni adımlar atmak zorunda kalmıştı.

    Avrupa Komisyonu, 2035'ten sonra satılan araçlar için sıfır emisyon hedefi belirlemek üzerine çalışmalar yapıyor. Buna göre, 2035'ten itibaren yollarda benzinli ve dizel araç kullanımı tamamen yasaklanacak.

    İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Enrico Giovannini ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti'nin bir araya gelmesiyle toplanan ortak bakanlar komitesi, İtalya'daki içten yanmalı motorlu araçların değiştirilme takvimini belirledi.

    İÇTEN YANMALI MOTORLARA 2035'TE VEDA

    Buna göre, ulaşımın karbondan kademeli biçimde arındırılması maksadıyla 2035'e kadar içten yanmalı motor kullanılan araçların üretiminin ve satışının sonlandırılması kararı alındı.

    İtalya, içten yanmalı motorların fişini çekiyor #1

    Bu kararla birlikte İtalya'da, 2035'ten itibaren sadece elektrikli ve hidrojen arabaların trafiğe çıkmasına izin verileceği ifade edildi.

    Hükümetin, bu kararı parlamentoya götürerek yasalaştırmaya çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

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