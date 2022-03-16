İtalya'dan elektrikli araç alanlara 6 bin euro teşvik

İtalya hükümeti, yeni bir elektrikli araç alanlara 6 bin euroya kadar varan teşvikler verecek.

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar 30 milyon elektrikli otomobil kullanımının hedeflendiğini açıklamıştı

Avrupa yollarında 2030 yılına kadar en az 30 milyon elektrikli otomobil ve 80 bin sıfır emisyonlu tır yer alacak. Otonom araç teknolojileri de yaygınlaştırılacak.

Ülkeler, bu hedefini gerçekleştirebilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu adımlardan biri de elektrikli araç alanlara verilen teşvikler.

İTALYA, 6 BİN EURO TEŞVİK VERECEK

Gelen bilgilere göre İtalya, yeni bir elektrikli araç alacak kişilere 6 bin euroya kadar devlet desteği sunacak.

Bir elektrikli aracın 6 bin euroya kadar çıkan teşvik kapsamına girebilmek için satış fiyatının en fazla 35 bin euro olması gerekiyor.

Söz konusu teşvik, kullanılmakta olan içten yanmalı motorlu aracın hurdaya ayrılmasıyla ilişkili 2 bin euroluk desteği de içeriyor.

Ayrıca İtalya, satış fiyatı 45 bin euroya kadar olan PHEV şarj edilebilir hibrit araçlar için de 2 bin 500 euroluk destek sağlayacak.

İtalya hükümeti otomotiv sektörünü desteklemek için 700 milyon eurosu bu yıl için geçerli olmakla birlikte 2030'a kadar toplam 8,7 milyar euro bütçe ayırmış durumda.