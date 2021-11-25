İtalyan otomobil üreticileri hükümete tepkili

İtalyan otomobil üreticileri, daha önce verdiği sözü tutmayan hükümete karşı ortak bir mektuba imza attı.

İtalyan otomobil üreticileri, bu aralar hükümete karşı biraz öfkeli. Çünkü hükümetin bütçe planlamaları, üreticileri pek de memnun etmedi.

Daha önce yeni otomobil satın alımları için teşvik sözü veren hükümetin bu sözünü tutmaması, otomotiv endüstrisinde büyük bir yankı uyandırdı.

HÜKÜMETE ORTAK MEKTUP

İçerisinde İtalyan'ın en ünlü üçüncü parti tedarikçileri ve üreticilerinin bulunduğu büyük grup, ortak bir mektup imzalayarak hükümetten bu kararı yeniden gözden geçirmesini isteedi.

Üreticiler, yaptıkları toplu açıklamada hükümete sert sözler sarf ediyor. Ekolojik denge için çevreci yakıtları kullanan otomobillerin öneminden bahseden mektupta, yüksek üretim kapasitesine sahip Avrupa ülkeleri arasında elektrikli araç desteği vermeyen tek ülkenin İtalya olduğu belirtiliyor.

Çevreci araçların satışlarına teşvik verilmemesi, İtalya'nın Avrupa Birliği tarafından belirlenen emisyon seviyelerine ulaşamamasına neden olabilir.

Bu anlaşmaya göre İtalya, CO2 emisyonlarını 2030 yılına kadar yarı yarıya düşürmek zorunda. Eğer bu gerçekleşmezse çeşitli cezalar da kapıda.

Basın açıklamasının son kısmında direkt olarak yöneticilere seslenen üreticiler, endüstrinin çok sıkıntı çektiği şu günlerde kendilerinden yardım beklediklerini ifade ediyor.

