İtalyan otomotiv üreticisi SWM, Türkiye pazarına giriyor 2022 yılında Türkiye otomotiv pazarına giriş yapan ATMO Grubu, şimdi de İtalyan SWM markasını ülkemize getiriyor.

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Son zamanlarda ülkemizde artan otomobil satışları, birçok markanın dikkatini çekiyor. Özellikle Çinli markalar birer birer ülkemize giriş yaparken, şimdi de İtalyan bir marka gözünü Türkiye pazarına dikmiş durumda.

2022 yılında Türkiye otomotiv pazarına giriş yapan ATMO Grubu, İtalyan SWM markasını ülkemize getiriyor.

SWM markası 1971 yılında İtalya’da kuruldu ve 2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alındı.

Tasarım ofisi Milano’da olan ve tamamen İtalyan çizgileri taşıyan SWM’nin, 1.000’den fazla kişinin görev yaptığı Ar-Ge Merkezi ise Çin’in Chongging şehrinde yer alıyor.

Yılda 300 bin araç üretiyor

Marka, yılda 300 binden fazla araç üretimi gerçekleştiriyor. ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, SWM markasının Türk müşterilerinin beğenisini hızla kazanacağını söyledi.

Bayi yapılanmasını çok hızlı bir şekilde tamamlamak için görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Anton Chernov, kısa süre içinde Türkiye geneline yayılacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye’nin, SWM’in dünya çapındaki planında en önemli Avrupa pazarlarından biri olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo ise Türk müşterilere en yüksek önceliğin verileceğini belirtti.