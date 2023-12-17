İtalyan otomotiv üreticisi SWM Türkiye'ye geldi: İşte ilk fiyatlar İtalyan otomobil markası SWM, ATMO Grup aracılığıyla Türkiye'ye giriş yaptı. İşte ilk gelen modellerin satış fiyatları.

ensonhaber.com

Son zamanlarda ülkemizde artan otomobil satışları, birçok markanın dikkatini çekiyor. Özellikle Çinli markalar birer birer ülkemize giriş yaparken, şimdi de İtalyan bir marka gözünü Türkiye pazarına dikmiş durumda.

2022 yılında Türkiye otomotiv pazarına giriş yapan ATMO Grubu, İtalyan SWM markasını ülkemize getirdi.

SWM markası 1971 yılında İtalya’da kuruldu ve 2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alındı.

Tasarım ofisi Milano’da olan ve tamamen İtalyan çizgileri taşıyan SWM’nin, 1.000’den fazla kişinin görev yaptığı Ar-Ge Merkezi ise Çin’in Chongging şehrinde yer alıyor.

Yılda 300 bin araç üretiyor

Marka, yılda 300 binden fazla araç üretimi gerçekleştiriyor. ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, SWM markasının Türk müşterilerinin beğenisini hızla kazanacağını söyledi.

Türkiye’nin, SWM’in dünya çapındaki planında en önemli Avrupa pazarlarından biri olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo ise Türk müşterilere en yüksek önceliğin verileceğini belirtti.

İlk modeller geldi

An itibarıyla Türkiye'de satışa sunulan SWM G01, etkileyici özelliklerle donatılan bir SUV olarak karşımıza çıkıyor.

SWM G01'iin kaput altında 1.5 litrelik benzinli motor yer alıyor. 150 beygir gücündeki 212 Nm tork üreten bu motor, Euro 6E standartlarını karşılıyor.

6 ileri vitesli şanzıman ile eşleştirilen otomobil, önden çekiş sistemine sahip. SWM G01; çekiş kontrol, fren destek ve yokuş kalkış destek gibi güvenlik özellikleriyle donatıldı.

Otomobilin başlangıç fiyatı ise 922 bin TL olarak açıklandı.

SWM G01'in modifiye edilmiş bir versiyonu olan SWM G01F modeli de ülkemize geldi. Standart modele kıyasla görsel açıdan daha etkileyici olan otomobil, teknik detaylar açısından G01 ile büyük oranda aynı.

SWM G01F modelinin Türkiye fiyatı ise 1 milyon 270 bin TL'den başlıyor.