İthal Fiat modellerine 3 haftada 4. zam Fiat'tan ithal otomobillere bir kez daha zam geldi. İşte Fiat modellerinin güncel fiyat listesi.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, yükselen dolar kuru ve sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı, sıfır araç fiyatları artmaya devam ediyor.

Otomobil üreticileri, özellikle ithal modellere haziran ayı içerisinde birkaç kez zam yaptı.

Haziran ayı içerisinde ithal otomobillere üç kez zam yapan Fiat, geçtiğimiz günlerde fiyatları bir kez daha artırdı ve 4. zammını yaptı.

Fiat fiyatları nasıl değişti

Fiat Egea modellerinin fiyatları değişmezken, son zamlardan sonra Fiat 500e'nin fiyatı 1 milyon 094 bin 900 TL'den, 1 milyon 154 bin 900 TL'ye yükseldi.

Fiat Panda'nın başlangıç fiyatı ise 635 bin 900 TL'den 675 bin 900 TL'ye kadar çıktı. Son olarak Fiat 500'ün satış fiyatı 815 bin 900 TL'den 855 bin 900 TL oldu.