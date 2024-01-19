İzmit'te üretiliyor: Makyajlı 2024 Hyundai Bayon tanıtıldı Tasarımı ve teknolojileri yenilenen 2024 Hyundai Bayon modelinin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Hyundai Assan, Kocaeli'deki tesislerinde üretim kapasitesini genişleterek araç model sayısını üçe yükseltmişti.

Şirket, 2020'de duyurduğu B-SUV segmentindeki yeni modeli Hyundai Bayon'un üretimine 2021 yılında başlamıştı.

Yeni Hyundai Bayon, altyapı olarak i20 ile aynı platformu paylaşıyor ve tasarım çizgilerini de büyük ölçüde i20'den alıyor.

Hyundai Bayon yenilendi

Hyundai, İzmit fabrikasında üretilen üçüncü model olan kompakt B-SUV modeli Bayon'u yeniledi.

İç ve dış tasarımında dikkat çekici değişiklikler yapılan model, yeni teknolojilerle karşımıza çıkıyor.

Yeni Hyundai Bayon öne çıkan özellikleri

Yeni Hyundai Bayon, markanın SUV ailesindeki diğer modeller gibi daha keskin hatlara sahip olacak şekilde güncellendi.

Motor kaputu eskisine göre daha kaslı görünen makyajlı Bayon'da artık gündüz LED'leri boydan boya uzanan bir ışık imzası oluşturuyor.

Hyundai Bayon'da yeni tasarlanan 16 ve 17 inç jantlar göze çarpıyor. Arka tarafta ise yeniden tasarlanmış tampon karşımıza çıkıyor.

Yenilenen Bayon; Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic ve Vibrant Blue Pearl gibi dört yeni rengin de dahil olduğu toplam dokuz farklı renk seçeneğine sahip.

Güncellenen iç mekanda 4.2 inç LCD gösterge bilgi ekranı ve 10.25 inç Audio Visual Navigation Screen (AVN) standart olarak sunuluyor.

Önceki versiyonda olduğu gibi, 10.25 inç kişiselleştirilebilir gösterge ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve Bluelink gibi popüler özellikler de opsiyon listesinde yer alıyor.

Yenilenen Bayon artık 4G bağlantısını temel alan ikinci nesil eCall sistemine sahip. Bunun dışında şerit takip asistanı, ön çarpışmadan kaçınma asistanı, navigasyon tabanlı akıllı hız sabitleyici, kör nokta çarpışmadan kaçınma asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi gelişmiş teknolojiler sunuluyor.

Hyundai Bayon'un motor seçenekleri için herhangi bir açıklama yapılmadı. Yenilenen model, mevcut modeldeki 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla kombine edilebilen, 100 beygirlik 1.4 MPI motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabilen 1.0 T-GDI motorla yola devam edecek.