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    Jaguar, çip krizi nedeniyle fabrika kapatmak istemiyor

    Jaguar Land Rover, tedarik zincirini revize ederek fabrika kapanmalarının önüne geçmeyi hedefliyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 09:01
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    Jaguar, çip krizi nedeniyle fabrika kapatmak istemiyor

    Aylardır otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip krizi nedeniyle üretimde sık sık aksamalar yaşanıyor. Üretime ara veren şirketlerden biri de Jaguar.

    İngiliz otomotiv şirketi Jaguar Land Rover (JLR), yarı iletken krizinin neden olduğu fabrika kapanmalarının tekrarlanmasını önlemek için tedarik zincirini elden geçireceğini ve çip üreticileriyle doğrudan pazarlık yapacağını duyurdu.

    JLR CEO’su Thierry Bollore, şirketin elektrikli tahrik üniteleri, mikro işlemciler ve elektrikli piller gibi kritik öneme sahip parçaların kontrolünü daha yakından ele alacağını söyledi.

    "BİRKAÇ AYA DÜZELECEĞİNE İNANMIYORUM"

    Bollore, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Bu gerçek bir fırtına ve birkaç ay içinde düzeleceğine gerçekten inanmıyorum, bence çok daha uzun sürme ihtimali yüksek." dedi.

    JAGUAR

    "Kıtlıklarla başa çıkmak ve kontrol altında tutmak, harekete geçmek için geç kaldığımız bir konu." diyen Bollore, JLR’nin doğrudan kendi çip tedarikçileriyle iş yapacağını açıkladı.

    Bollore, "Çip tedarikçileri ile çalışmamız gerekecek ve yalnızca birinci ve ikinci kademe tedarikçilerimiz aracılığıyla değil, doğrudan onlarla da çalışmamız gerekecek." dedi.

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