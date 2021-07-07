Jaguar: Çip krizi nedeniyle satışlar yüzde 50 düşecek

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, küresel çip krizinin kötüleştiğini ve ikinci çeyrek satışlarının yüzde 50 düşebileceğini açıkladı.

Aylardır otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip krizi nedeniyle üretimde sık sık aksamalar yaşanıyor. Üretime ara veren şirketlerden biri de Jaguar.

İngiliz otomotiv şirketi Jaguar Land Rover (JLR), çip tedarik sorunlarının daha da kötüleştiği uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Çip krizi hala devam ediyor ve öngörüde bulunmayı zorlaştırıyor.” ifadelerine yer verdi.

SATIŞLAR, BEKLENTİLERİN YÜZDE 50 ALTINDA KALABİLİR

Küresel çip krizinin yılın ikinci yarısında da sert bir şekilde devam edeceğinin altını çizen JLR, satışların beklenenin yüzde altında kalabileceğini söyledi.

Otomotivde pandemi nedeniyle aralık ayında başlayan çip krizi, uygulanan karantinalar ve kısıtlamalar nedeniyle 2021 boyunca şimdiye kadar artarak devam etti.

Danışmanlık firması AlixPartners mayıs ayında, krizin araba satışlarında 110 milyar dolarlık kayba yol açacağını tahmin etmişti.