Jaguar hızla müşteri kaybediyor: Bayiler alarma geçti

İngiliz otomobil üreticisi Jaguar, BMW ile rekabet ettiği mevcut konumundan sıyrılarak Bentley'yi hedefleyen ultra lüks bir markaya dönüşmeye hazırlanıyor.

Ancak markanın tamamen elektrikli araçlara geçiş ve yeniden konumlanma süreci, bayiler arasında ciddi endişelere neden oldu.

İŞ MODELİ BELİRSİZLİĞİ

Alman basınına konuşan bir bayi temsilcisi, markanın şu an lüks segmentte geçerli bir iş modeli olmadığını dile getirdi.

Bayiler, niyet beyanlarına imza atmış olsalar da Jaguar'ın gelecekteki stratejisi netleşmeden son kararlarını vermekten çekiniyor.

Alman Jaguar ve Land Rover Bayileri Birliği, yeni başlangıcı bir fırsat olarak görse de pazarın büyüklüğü ve hedef kitle konusunda temkinli yaklaşıyor.

Bayi yöneticileri, yaklaşan yeni modellerin özel olduğunu kabul etmekle birlikte, gelecekteki Jaguar müşterisinin kim olacağı sorusuna net bir yanıt bulamıyor.

Şirketin, Bentley'ye gerçek bir rakip olabilmek ve ikinci el değerlerini yüksek tutmak amacıyla araçları doğrudan satmak yerine kiralama yoluyla sunmayı planladığı belirtiliyor.

Bu strateji ile piyasadaki araç sirkülasyonunun kontrol altında tutulması ve marka prestijinin korunması hedefleniyor.

Yeni strateji kapsamında yıllık üretimin 10 bin adet seviyesine indirilmesi hedefleniyor; bu rakam markanın 2018 yılındaki zirve satışlarına göre devasa bir düşüş anlamına geliyor.

Bentley'nin satış hacimlerini baz alan Jaguar, Mercedes ve BMW gibi "fazla model, fazla adet" tuzağına düşmekten kaçınıyor.