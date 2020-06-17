Jaguar Land Rover 1100 kişiyi işten çıkaracak

İngiliz üretici Jaguar Land Rover, yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle 1100 çalışanıyla yollarını ayıracak.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Her ne kadar üreticiler fabrikaları yeniden açıp üretime devam etse de bu sefer de düşük talep sorun yaratmaya başladı. Birçok otomobil üreticisi, talep olmadığı için yüzlerce işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldı.

Bu üreticilere, İngiliz Jaguar Land Rover da eklendi. Marka, 2020 yılıyla birlikte yaşanılan pandemi süreci boyunca karşılaştığı finansal zararı hafifletmek için 1.100 çalışanıyla yollarını ayıracak.

Land Rover'dan yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz mart ayı kaybı 531 milyon dolar seviyesinde.

Bu zarara ek olarak JLR’nin 2019’dan gelen 629 milyon dolarlık zararı da düşünürsek, şirketin ne derece zor durumda kaldığını anlamamız pek de zor olmuyor.

Marka, İngiltere ve Avrupa’da yer alan fabrikalarını tekrar aktif pozisyona getirdi. Ancak bu tesisler yarı kapasitede çalışıyor.