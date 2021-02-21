Jaguar Land Rover 2 bin çalışanını işten çıkarıyor

İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, küresel iş gücünden 2 bin kişi ile yolları ayıracağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Her ne kadar üreticiler fabrikaları yeniden açıp üretime devam etse de bu sefer de düşük talep sorun yaratmaya başladı. Birçok otomobil üreticisi, talep olmadığı için yüzlerce işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldı.

LAND ROVER 2 BİN KİŞİYLE YOLLARI AYIRIYOR

Bu üreticilere İngiliz şirket Jaguar Land Rover da eklendi. Marka, küresel iş gücünden 2 bin kişi ile yolları ayıracağını bildirdi.

Jaguar Land Rover, Jaguar'ın 2025, tüm grubun ise 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli bir otomobil markası olacağını duyurmuştu.





Jaguar Land Rover'un patronu Hindistan merkezli Tata, şirketin önümüzdeki 5 yıl içinde 6 yeni elektrikli model tanıtacağını, bu modellerin ilkinin ise 2024'te yollara çıkacağını açıklamıştı.

Tata Motors, koronavirüs salgınının başından bu yana son 2 çeyrekte kayıp açıklarken, düşük talep ve yükselen maliyetler dolayısı gelir kaybı yaşamıştı.