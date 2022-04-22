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    Jaguar Land Rover, 2030'a kadar emisyonu düşürecek

    İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, 2030 yılı sürdürülebilirlik yol haritasını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 08:42
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    Jaguar Land Rover, 2030'a kadar emisyonu düşürecek

    Jaguar Land Rover, tedarik zincirlerinden üretim aşamalarına kadar tüm operasyonlarında karbon nötr olmayı amaçlayan stratejisi "Reimagine" kapsamında yeni adımlar atacağını duyurdu.

    İngiliz otomobil şirketi, araç üretimi ve lojistiği dahil olmak üzere kendi faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 46 oranında azaltmayı taahhüt ediyor.

    Jaguar Land Rover; satın alınan mal, hizmet ve satılan ürünlerin kullanımından kaynaklı sera gazı emisyonlarını ise 2030 mali yılına kadar satılan araç başına yüzde 54 azaltacağını söylüyor.

    JLR için 2030 önemli

    Reimagine Stratejisi doğrultusunda 2039 yılına kadar tedarik zincirinden, ürünlerine ve operasyonlarına kadar tüm alanlarda karbon nötr olmayı amaçlayan Jaguar Land Rover için 2030 yılı hedeflerinin önemli bir eşik anlamına geldiği kaydedildi.

    Yapılan açıklamaya göre, şirket iklime verdiği önemi değer zincirindeki karbon ayak izini en aza indirerek hayata geçirmeyi hedefliyor.

    land rover


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