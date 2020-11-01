Jaguar Land Rover, Avrupa Birliği'nden 118 milyon dolar ceza alacak

Jaguar Land Rover, AB'nin belirlediği CO2 emisyon rakamlarına uymadığı gerekçesi ile 118 milyon dolarlık bir ceza ödeyecek.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Senatosu'nun kapısını yeni emisyon kuralları ile çalmaya hazırlanıyor. Bu kurallar içerisinde, 2030 yılında araçların, emisyon verilerini yüzde 50 oranında düşürmesi de var.

Ancak otomobil üreticileri henüz bu değerleri düşürmek için henüz hazır olmadığından AB'nin kararlarına oldukça tepkili.

Geçtiğimiz günlerde "emisyon verilerini düzenleyeceği" gerekçesi ile iki kilit hibrit modelinin satışlarını durduran Land Rover, AB'nin belirlediği CO2 emisyon rakamlarına uymadığı gerekçesi ile 118 milyon dolarlık bir ceza ödeyecek.

AB'nin çevre ve iklim kirliliğini önlemek amacıyla koyduğu kurallara göre üreticiler bu yıl yeni araçlarında ortalama 95 g/km'lik bir emisyon rakamı yakalamak zorunda. Ancak bu rakam üreticiden üreticiye değişiyor.

"ÜZGÜNÜZ"

Jaguar Land Rover'ın finans patronu Adrian Mardell: "2020 yılı kurallarına uymadığımız için üzgünüz. Fakat elimizden gelenin en iyisini yaptık." ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLERDEN AB'YE TEPKİ

Halihazırda bulunan yüzde 35'lik emisyon kısma zorunluluğu üreticilerin elini zorlarken, bu oranın yüzde 50'ye yükselmesi, Avrupa'da bulunan tüm markaları tehlikeye sokabilir.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) yöneticisi Eric-Mark Huitema, yaptığı açıklamada, "Kural koyucular kafalarına göre hedef belirlemekten vazgeçmeli. Bahsi geçen hedeflere ulaşabilmek mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Derneği (CLEPA) ise bu kararın öncelikle sektörün üyeleri ile konuşulması gerektiğini savunuyor. CLEPA'nın açıklamalarına göre belirlenen bu nokta sadece endüstriye değil, çalışanlara da zarar verecek.

AB'nin 2025 yılına kadar 1 milyon şarj noktası oluşturmasının bile yeterli olmayacağının altını çizen CLEPA'nin genel sekreteri Sigrid de Vries, bu talebin ciddi iş kayıplarına yol açacağını da ifade ediyor.