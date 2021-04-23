Jaguar Land Rover, çip krizi nedeniyle fabrikalarını kapatıyor

Jaguar Land Rover (JLR), bilgisayar çipi sıkıntısı nedeniyle İngiltere'deki iki ana otomobil fabrikasını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Son aylarda otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkileyen çip krizi hala çözülebilmiş değil.

Bu nedenle birçok otomobil üreticisi, fabrikalarındaki üretimi geçici olarak durdurma kararı alıyor.

Bu üreticilere şimdi de de Jaguar Land Rover eklendi. Marka, İngiltere'deki iki fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı.

EN AZ BİR HAFTA ARA

Yapulan açıklamaya göre, JLR'nin pazartesi gününden itibaren Halewood ve Castle Bromwich'teki üretimi en az 1 hafta duracak.

Jaguar Land Rover, "Sorunları çözmek ve mümkün olan her yerde müşteri siparişleri üzerindeki etkiyi en aza indirmek için etkilenen tedarikçilerle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Solihull'da üçüncü bir fabrikada üretim devam edecek." açıklamasını yaptı.

JLR'nin kapattığı fabrikalarda Jaguar XE, XF, F-Type, Land Rover Discovery Sport ve Range Rover Evoque modellerinin üretimi gerçekleşiyordu.

Son olarak uzmanlar, her ne kadar JLR kapanma süresini 1 hafta olarak açıklasa da çip sorunları nedeniyle sürenin uzayabileceğini söylüyor.