Jaguar Land Rover, İngiliz hükümetinden destek alamadı

Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan Jaguar Land Rover ve ana firması Tata Steel, finansal destek için İngiltere hükümetiyle anlaşmaya varamadı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri satış bayilerini kapatarak fabrikalardaki üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

Salgın döneminde zor durumda kalan ve yeni finans desteği için İngiliz hükümetinin kapısını çalan Jaguar Land Rover'a kötü haber geldi.

HÜKÜMETLE ANLAŞAMADI

Jaguar Land Rover ve ana firması Tata Steel, İngiliz hükümeti ile anlaşmaya varamadı. Koronavirüs salgınının yarattığı finansal kriz için çözüm arayan marka, böylece elindekiler ile yetinmek zorunda kalacak.

Ret kararının arkasında çok fazla değişken olduğu belirtilirken, Jaguar Land Rover'ın "düşük karbonlu araçlara geçiş yapma anlaşmasını" kabul etmediği ve bu yüzden hükümetle anlaşamadığı söyleniyor.

İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak'ın devreye aldığı "Project Birch" kapsamında, koronavirüs salgınından ciddi anlamda etkilenen ve stratejik önem teşkil eden markaların devletten destek alması sağlanıyordu.