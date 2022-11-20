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    Jaguar Land Rover, işten çıkarılan Twitter ve Facebook çalışanlarını istiyor

    Jaguar Land Rover, Twitter ve Facebook’tan çıkarılanlara sahip çıktı ve kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 09:34
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    Jaguar Land Rover, işten çıkarılan Twitter ve Facebook çalışanlarını istiyor

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından binlerce çalışan işten çıkarılmıştı. Aynı zamanda Meta, geçtiğimiz günlerde Facebook'ta binlerce çalışanın işine son vermişti.

    Jaguar Land Rover, mühendislik ve dijital işlerle ilgili boşlukları doldurmak için; Facebook ve Twitter gibi teknoloji şirketleri tarafından işten çıkarılan çalışanlara kapısını açtı.

    800 kişi işe alacak

    JLR, otomobil üreticisinin Birleşik Krallık, ABD, İrlanda, Hindistan, Çin ve Macaristan’da yaklaşık 800 yeni çalışanı işe almak istediğini açıkladı.

    İşe alınacakların çalışacakları bölümler otonom sürüş, yapay zeka, elektrifikasyon, bulut yazılımı, veri bilimi ve makine öğrenimi gibi alanlar olarak sıralandı.

    Hint Tata Motors’un kanatları altındaki JLR; işe almak istediği çalışanların yeni nesil elektrikli otomobillerin geliştirilmesi için gerekli becerilere sahip olduğunu söyledi.

    jaguar


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