Jaguar Land Rover, yalnızca elektrikli araç üretecek

Jaguar Land Rover, lüks otomobil markası Jaguar'ın 2025 yılından itibaren tamamen elektrikli araç üretmeyi planladığını duyurdu.

Elektrikli araçların popülerliği her geçen gün artarken, dev markalar artık üretimi tamamen bu pazara kaydırmanın planlarını yapıyor.

Bu markalardan biri olan Jaguar Land Rover, şirketin 2039 yılına kadar karbon nötr olmasının hedeflendiği yeni küresel stratejisini açıkladı.

Açıklamada, Jaguar'ın 2025 itibarıyla tamamen lüks elektrikli otomobil markası haline getirilmesinin planlandığı belirtildi. Ayrıca şirket, 2025 yılından itibaren tamamen elektrikli araç üretmeyi planladığını duyurdu.

6 YENİ LAND ROVER GELİYOR

Tüm Jaguar Land Rover araçlarının 2030'a kadar tamamen elektrikli olmasının öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, gelecek 5 yıl içinde tamamen elektrikli 6 Land Rover modelinin çıkarılmasının, ilk elektrikli Land Rover modelinin ise 2024'te sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin elektrifikasyon teknolojileri ve ilgili hizmetler için yılda yaklaşık 2,5 milyar sterlin (yaklaşık 3,5 milyar dolar) yatırım yapmasının planlandığı bildirildi.

Amerikan otomobil üreticisi General Motors ise (GM) geçen ay, 2035'e kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırarak sadece elektrikli araç üretmeyi planladığını açıklamıştı.

