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    James Bond’un Aston Martin DB5’i açık artırmada satıldı

    James Bond serisinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'ta kullanılan otomobil açık artırmaya çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 09:24
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    James Bond’un Aston Martin DB5’i açık artırmada satıldı

    Christie's tarafından düzenlenecek olan 'James Bond'un Altmış Yılı' başlıklı müzayedede Bond filmlerinde kullanılan pek çok eşyanın yanı sıra klasik otomobiller de satışa sunuldu.

    Daniel Craig'in Ölmek için Zaman Yok'ta kullandığı Aston Martin DB5 de satışa sunulacaklar arasında yer aldı.

    60 milyon TL'ye satıldı

    Bond serisinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'ta kullanılan Aston Martin DB5, 60 milyon TL’ye alıcı buldu.

    Aston Martin tarafından filmdıeki dublör sürücüleri için özel olarak yapılmış araç, Daniel Craig'in başrolde yer aldığı 25’inci Bond filminde kullanıldı.

    aston martin

    Filmdeki heyecanlı kaçış sahnelerinde kullanılan otomobilde, filmden kaynaklanan darbeler ve çizikler hala var.

    Orijinal DB5 lüksüne ve konforuna sahip olan kopya otomobilin trafiğe çıkması için yasal izni bulunuyor.

    aston martin


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