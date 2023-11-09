Japon otomobil devi Mazda Türkiye'den çekilme kararı aldı Japon otomotiv devi Mazda Motor Türkiye, satış operasyonlarını belirsiz bir süre için durdurma kararı aldı.

ensonhaber.com

Japon otomotiv devi Mazda Motor, Türkiye için önemli bir karara imza attı ve satış operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Uzmanlar, Mazda'nın aldığı bu kararın arkasında Japonya merkezle bir türlü çözülemeyen e-Call sorunu, uygun motorların olmaması ve diğer iletişim konuları olduğunu söylüyor.

Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, satış sonrası ve yedek parça için görevine devam edecek.

Mazda'dan açıklama geldi

Konu ile ilgili şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz süre ile durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edilecektir.

Mazda'nın yeni nesil otomobillerindeki en küçük motor hacminin 2.0 litre olmasından dolayı, Japon markanın otomobilleri rakiplerine göre daha yüksek ÖTV dilimine giriyor.

Sadece D SUV modeli CX-5 ve roadster modeli MX-5 ile Türkiye'de varlık gösteren marka, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde 203 adet otomobil satabildi.