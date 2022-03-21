Japon otomobil firmalarının üretimi son 45 yılın en düşük seviyesinde

Japon otomobil firmalarının geçen yıl ülke içi toplam üretimi 45 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Japonya Otomobil Üreticileri Birliği, 2021 yılına ait üretim rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yıl ülke için üretim, önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 oranında düştü.

Buna göre firmalar 2021'de toplam 7,85 milyon otomobil üretti. Bu oran son 45 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Oran düşüklüğünde, koronavirüs salgını nedeniyle fabrikada üretimi durdurma ile yarı iletken dahil parça tedarik sorunları etkili oldu.

FABRİKALAR KAPANDI

Geçtiğimiz yıl boyunca birçok marka, çip krizi nedeniyle ülke genelindeki fabrikalarını belirli süre boyunca kapatmış veya daralma yoluna girmişti.

Veriler, Toyota ve Honda dahil 8 büyük Japon otomobil üreticisi ile Isuzu gibi ticari araç üreticisinin rakamlarını kapsadı.