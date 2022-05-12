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    Japon Subaru ilk elektrikli araç fabrikasını kuracak

    Subaru, 2020'lerin sonlarında Japonya'da özel bir elektrikli araç fabrikası kurmayı hedefliyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 12:26
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    Japon Subaru ilk elektrikli araç fabrikasını kuracak

    Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, birçok markanın bu pazara ciddi yatırımlar yapmasını sağladı.

    Elektrikli otomobil üretim kervanına Japon marka Subaru da katıldı. Markanın, Toyota ile birlikte geliştirilen ilk elektrikli modeli Solterra, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Japonya'da tanıtıldı.

    Subaru, 2020'lerin sonlarında Japonya'da özel bir elektrikli araç (EV) fabrikası kurmayı hedefliyor.

    2027'de yalnızca elektrikli araç üretecek

    Şirket, 2027'den sonra yeni fabrikada yalnızca elektrikli araçlara yönelik bir üretim hattı açmadan önce, 2025 civarında benzinli ve elektrikli araçlardan oluşan karma bir üretim hattı başlatmayı planladığını söyledi.

    Bu hareket, Subaru için bir ilk niteliğinde. Diğer Japon otomobil üreticileri, özel bir elektrikli araç fabrikası kurma planlarını henüz resmi olarak açıklamadı.

    SUBARU SOLTERRA

    Japonya'nın otomobil üreticileri, şu anda otomobil endüstrisinin en hızlı büyüyen segmentinde lider olan Tesla'ya kaybettiği pazarı geri kazanmak için, son zamanlarda elektrikli araç üretimine hız vermiş durumda.

    Öte yandan Subaru, elektrifikasyonu desteklemek için önümüzdeki beş yıl içinde 250 milyar yen (1.93 milyar dolar ) yatırım yapmayı planlıyor.


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