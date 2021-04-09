Japonya ile ABD, çip krizi konusunda iş birliği yapacak

Japonya ile ABD, çip krizi konusunda iş birliği yapacak

Japonya ile ABD, küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen çip krizini çözebilmek için anlaştı.

Son zamanlarda başta ABD olmak üzere birçok ülkede yarı iletken kıtlığı yaşanıyor. Birçok teknoloji devi çip krizinden oldukça etkilenirken, otomobil üreticileri ise zaman zaman üretimi durdurmak zorunda kalıyor.

Japonya ile ABD, küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesi için iş birliği yapacak.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kajiyama Hiroşi, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKE ANLAŞTI

Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik iş birliği yapılmasında anlaştı.

Kyodo ajansında yer alan haberde, iş birliği detaylarının 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.