Japonya'da çip krizi: Otomobil üretimi yarıya düştü

Japon otomobil üreticisi 8 firmanın eylül ayındaki toplam yerel üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yarı yarıya düştü.

Dünya genelinde koronavirüs salgınının yaşattığı nakliyat sorunları nedeniyle, akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

JAPON OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Kyodo ajansının haberine göre, başlıca 8 Japon otomobil üreticisinin eylül ayı toplam ülke içi yerel üretimi, Eylül 2020'ye kıyasla yüzde 49,7 düştü.

KAYBIN NEDENİ ÇİP TEDARİKİ VE SALGIN

Kayba, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı ile koronavirüs salgınında fabrikalarda çalışmaların durdurulmasının neden olduğu belirtildi.

EN BÜYÜK KAYIP, SUBARI VE DAİHATSU'DA

8 üretici firma Eylül 2021'de Japonya içinde 398 bin 75 araç imal etti. En büyük üretim kaybı Subaru ve Daihatsu'da gerçekleşti.

Bu dönemde Subaru yüzde 74,8, Daihatsu yüzde 68,2, Honda ise yüzde 55,5 üretim kaybı yaşadı.

Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota'nın ise eylülde imalatı yüzde 55,3 azaldı.

MAYIS 2020'DEN BERİ EN BÜYÜK KAYIP

Bu, üretimde yüzde 61,8 düşüşün görüldüğü Mayıs 2020'den bu yana en büyük üretim kaybı olarak kayda geçti.