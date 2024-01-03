Japonya'nın tahtı sallanıyor: Çin, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olacak Çin otomotiv sektörü, son zamanlardaki hızlı atağıyla dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olmaya oldukça yaklaştı.

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Çin otomotiv sektörü, son birkaç yılda izlediği hızlı genişleme stratejisi ile global endüstride büyük bir etki yarattı.

Çin'in bu etkileyici başarısı, yakın gelecekte ona yeni bir unvan kazandıracak gibi görünüyor.

Nikkei Asia'nın paylaştığı verilere göre, Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) geçen yılın ocak-kasım döneminde toplamda 4.41 milyon otomobil ihracatı gerçekleştirdi. Bu, 2022 yılına göre yüzde 58'lik bir artışa işaret ediyor.

Çin zirveye oynuyor

Bu rakamlarla Çin, tarihinde ilk kez Japonya'yı otomobil ihracatında geride bırakma potansiyeline sahip.

Karşılaştırma yapıldığında, Japonya aynı dönemde 3.99 milyon adet otomobil ihracatı yaptı.

Bu başarıda özellikle Avrupa pazarının büyük bir rol oynadığı görülüyor. Çinli markalar, Avrupa pazarına hızla sızarak, otomotiv sektöründeki paylarını artırmayı başardı.

Bunun yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası Avrupalı otomobil markalarının Rusya'dan çekilmesiyle boşalan yerlerini Çinli markalar doldurdu.

Çin'in Rusya pazarındaki etkileyici performansı, satışlarının tam yedi kat artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Avrupa, Çin'in başarısından rahatsız

Çinli markaların bu kadar hızlı büyümesi, Avrupa'yı rahatsız ediyor. Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen otomobillere ek vergiler getirmeyi düşünüyor.

Bu adım, Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki genişlemesini sınırlamayı ve yerel üreticilere daha fazla koruma sağlamayı amaçlıyor.