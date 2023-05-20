Japonya'yı geçti! Çin, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı oldu Çin yılın ilk üç ayında Japonya’yı geçerek, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı unvanını kazandığını açıkladı.

Çin yılın ilk üç ayında Japonya’yı geçerek, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olmayı başardı.

Çin yılın ilk üç ayında 1 milyon 70 bin araç ihraç etti. Bu da 2022’nin ilk üç ayına kıyasla yüzde 58’lik bir artış anlamına geliyor.

Japonya ise aynı dönemde yüzde 6’lık artışla ihraç ettiği araç sayısını 95 bin.185’e çıkardı.

Çin’in otomotiv ihracatındaki artış, elektrikli araçlara olan yoğun ilgi ve Rusya’da yükselen satışların sonucu.

Çin, geçen yıl da dünyanın en büyük ikinci otomotiv ihracatçısı unvanını Almanya’dan almıştı.

Çin Gümrük Genel Müdürlüğü’ne göre, Çin 2022’de 3,2 milyon araç ihraç etti, Almanya ise 2,6 milyon araç sattı.

Elektrikli araç satışları yükseldi

Fosil yakıtlardan uzaklaşılması, Çin’in otomotiv endüstrisinin yükselişinde önemli rol oynadı. Yılın ilk üç ayında elektrikli araçların da aralarında bulunduğu yeni enerji araçları (NEV) geçen yıla kıyasla yüzde 90 arttı.