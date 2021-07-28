Jeep, 2025'e kadar her segmentte elektrikli model sunacak

Jeep, 2025'e kadar her segmentte elektrikli model sunacak

Jeep, 2025 yılına kadar her SUV segmentinde tamamen elektrikli versiyonlar sunacağını duyurdu.

Son yıllarda otomobil üreticileri, elektrikli araç modellerine dev yatırımlar yapmaya devam ederken, birçok marka gelecek yıllarda içten yanmalı motorlara tamamen veda edecek.

Şimdiye kadar markalar, tamamen elektikli araçlara geçecekleri tarihleri paylaşmaya başladı. Benzer bir adım da ABD'li üretici Jeep'ten geldi.

Renegade, Compass ve Wrangler modellerinde 4xe adını verdiği plug-in hibrit seçeneği sunan, ancak tamamen elektrikli bir modeli bulunmayan marka, gelecekle ilgili planlarını açıkladı.





HER SEGMENTTE TAM ELEKTRİKLİ MODEL OLACAK

Jeep, 2025 yılına kadar her SUV segmentinde tamamen elektrikli versiyonlar sunacağı bilgisini paylaştı.

Jeep'in 2025 yılında her segmentte elektrikli model sunma planı konusunda Stellantis şirketinin büyük etkisi var.

Bildiğiniz üzere Jeep markasını içeren FCA Grubu, PSA Grubu ile birleşerek Stellantis'i oluşturmuştu.

Bu ortak şirket, elektrikli versiyonlar üzerine büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu nedenle Jeep markası da söz konusu yatırımlardan faydalanıyor.