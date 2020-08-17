Jeep, ağustos kampanyasında fiyatları düşürdü

Jeep, ağustos ayına özel Compass ve Renegade modellerinde "Şimdi Al Seneye Öde" kredi kampanyası ile birlikte çeşitli indirimler sunmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Jeep, ağustos ayına özel Compass ve Renegade modellerinde "Şimdi Al Seneye Öde" kredi kampanyası ve fiyat avantajları sunmaya başladı.

Jeep'den yapılan açıklamaya göre, kampanya ile birlikte Jeep Compass modellerinde 10 bin TL, Jeep Renegade'de ise 5 bin TL indirim desteği tüketicileri bekliyor.

Ayrıca farklı ödeme koşullarıyla kredi kullanmak isteyenler, kendileri için en uygun avantajlı ödeme planını belirleyebiliyor.

Jeep Compass, SUV tutkunlarının karşısına Longitude, Limited ve S Limited olmak üzere üç ayrı zengin donanım seçeneğiyle çıkıyor.

Compass'ın başlangıç versiyonu olan Longitude donanımında güçlü dış hatlar, siyah tavan rayları, elektrikli ve ısıtmalı gövde rengi katlanabilir yan aynalar ve 17 inç jantlar ön plana çıkarken, iç mekanda çift bölgeli otomatik klima, Apple CarPlay ve Android Auto özellikli 7 inç ekranlı Uconnect bilgi-eğlence sistemi, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma ve arka park sensörleri üst seviye teknolojiyle konforu harmanlıyor.

Standart olarak sunulan önden çarpma uyarı sistemi, şerit değiştirme ikaz sistemi ve hız sabitleyici gibi donanımlar ise yolculukları daha güvenli kılıyor.