Jeep Compass 4xe Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Jeep'in 4x4 kabiliyetini yeniden yaratan modeli Compass'ın hibrit motorlu versiyonu 4xe, Türkiye'de satışa sunuldu.

ABD'li otomobil üreticisi Jeep, geçtiğimiz mayıs ayında Compass modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

SUV segmentinin iddialı oyuncuları arasında yer alan Jeep Compass, artık ülkemizde hibrit motora kavuştu. Marka, Compass 4xe modelini ülkemizdeki otomobil severlerle buluşturdu.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Compass 4xe, elektrik motorun anlık tepkime süresini, dört tekerden çekiş gücüne hızla yansıtıp zorlu arazi koşullarında kullanıcısına üstün 4xe SUV deneyimi sağlıyor.

'S' ve 'Trailhawk' olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışa sunulan Jeep Compass 4xe; önde 180 HP'lik içten yanmalı motor, arkada 60 HP'lik elektrikli motorun da desteğiyle toplam 240 HP'lik güce ulaşıyor.

2 SAATTE TAM ŞARJ

Compass 4xe; kapsamlı teknoloji ve güvenlik özellikleri, e-save modu, e-costing sürüş fonksiyonuyla da öne çıkıyor. 2 saatten kısa sürede şarj imkanı sunan easyWallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Compass 4xe ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

Elektrikli motor sayesinde toplam sahip olma maliyetini de düşüren model, bugüne kadar üretilen en tutumlu Jeep olarak tanıtılırken; verimlilik, performans ve sorumluluk kavramlarını temsilen mavi renkli bir 4xe logosuyla da farkını yansıtıyor.

JEEP COMPASS 4XE TÜRKİYE FİYATI

2020 model Jeep Compass, 369 bin 900 TL seviyesinden başlayan fiyatlarla mayıs ayında ülkemize gelmişti. Jeep Compass 4xe modeli ise 724 bin 950 liralık fiyatıyla satışa sunuldu.

