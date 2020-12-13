Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
150.099
4.32%
EXEN Coin
10.76
0.37%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Jeep modellerinde aralık ayı kampanyaları

    Jeep, yılın son kampanyası ile SUV severlere iddialı fiyatlar ve fırsatlar sunuyor. İşte aralık ayına özel Jeep fiyatları...
    • AA & Ensonhaber
    • 13.12.2020 - 09:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Jeep modellerinde aralık ayı kampanyaları

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, düzenledikleri çeşitli kampanyalarla yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

    Bu otomobil üreticilerinden biri olan Jeep, yılın son kampanyası ile SUV severlere iddialı fiyatlar ve fırsatlar sunuyor.

    Türkiye'de Tofaş çatısı altındaki Jeep açıklamasına göre aralık ayında Jeep sahibi olmak isteyenler, araçlarını hiç beklemeden, hemen teslim alabiliyor.

    JEEP COMPASS

    JEEP COMPASS VE RENEGADE

    Fark oluşturan yüksekliğini tasarım ve teknolojisiyle birleştiren Jeep Compass ile Jeep Renegade, 45 bin TL’ye varan takas avantajı ve 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,33 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yerini alıyor.

    Aralık ayında Jeep Renegade, 284 bin 450 TL, Jeep Compass ise 399 bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ve hemen teslim avantajıyla satışa sunuluyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir