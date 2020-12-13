Jeep modellerinde aralık ayı kampanyaları

Jeep, yılın son kampanyası ile SUV severlere iddialı fiyatlar ve fırsatlar sunuyor. İşte aralık ayına özel Jeep fiyatları...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, düzenledikleri çeşitli kampanyalarla yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Bu otomobil üreticilerinden biri olan Jeep, yılın son kampanyası ile SUV severlere iddialı fiyatlar ve fırsatlar sunuyor.

Türkiye'de Tofaş çatısı altındaki Jeep açıklamasına göre aralık ayında Jeep sahibi olmak isteyenler, araçlarını hiç beklemeden, hemen teslim alabiliyor.

JEEP COMPASS VE RENEGADE

Fark oluşturan yüksekliğini tasarım ve teknolojisiyle birleştiren Jeep Compass ile Jeep Renegade, 45 bin TL’ye varan takas avantajı ve 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,33 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yerini alıyor.

Aralık ayında Jeep Renegade, 284 bin 450 TL, Jeep Compass ise 399 bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ve hemen teslim avantajıyla satışa sunuluyor.